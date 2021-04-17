Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Львівщині після Covid-щеплення помер чоловік

Субота, 17 квітня 2021, 13:05

У Львівській області 16 квітня помер чоловік, який напередодні вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield від AstraZeneca. У нього були супутні хвороби серця.

Джерело: голова ЛОДА Максим Козицький у Facebook

Деталі: У п'ятницю Козицький повідомив, що помер чоловік, якому було 63 роки.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, 15 квітня 2021 року він отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield.

Смерть була зареєстрована як "несприятлива подія після імунізації", оскільки людини не стало протягом 30 днів після вакцинації.

Випадок потрапив на розгляд Регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Вранці у суботу Козицький оприлюднив оновлену інформацію про причини смерті чоловіка.

Пряма мова: "За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, стенозуючий кардіосклероз і гостра серцево-судинна недостатність".

Українська правда
Теми: вакцинаціяЛьвівщинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Львівщині після Covid-щеплення помер чоловік

Віцепрем’єр Чехії передумав їхати до Москви, де мав обговорити "Спутник V"

Помер український письменник та політичний діяч Володимир Яворівський

Артилерійські та десантні кораблі РФ зайшли у Чорне море

відеоАмериканці знову летять на Місяць: SpaceХ уклала угоду з NASA

В Україні майже 15 тисяч нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині

Усі новини...
вакцинація
Ще 13 тисяч українців зробили щеплення проти Covid – МОЗ
J&J: Недостатньо свідчень, що вакцина проти COVID-19 викликає тромби
Публічних осіб більше не будуть щеплювати залишками вакцин – Степанов
Останні новини
13:18
РФ вишле п’ятьох польських дипломатів: бо "Варшава підспівала США"
13:05
На Львівщині після Covid-щеплення помер чоловік
12:39
Віцепрем’єр Чехії передумав їхати до Москви, де мав обговорити "Спутник V"
12:23
Епідемія у Києві: 1,1 тисячі нових заражень, сотні госпіталізацій
11:57
Український ринок бензинів виріс на 13% у першому кварталі
11:49
У Держдепі США назвали ескалацією санкції Росії
11:36
В уряді хочуть призначити голову Офісу євроінтеграції, якого не було останніх 1,5 року
11:27
Затримання українського дипломата в Росії: МЗС обіцяє відповідну реакцію
11:12
Комбінати Ахметова та "донька" агрокомпанії зі США отримали найбільше відшкодування ПДВ за березень
10:40
Помер український письменник та політичний діяч Володимир Яворівський
Усі новини...