На Львівщині після Covid-щеплення помер чоловік
У Львівській області 16 квітня помер чоловік, який напередодні вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield від AstraZeneca. У нього були супутні хвороби серця.
Джерело: голова ЛОДА Максим Козицький у Facebook
Деталі: У п'ятницю Козицький повідомив, що помер чоловік, якому було 63 роки.
За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, 15 квітня 2021 року він отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield.
Смерть була зареєстрована як "несприятлива подія після імунізації", оскільки людини не стало протягом 30 днів після вакцинації.
Випадок потрапив на розгляд Регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
Вранці у суботу Козицький оприлюднив оновлену інформацію про причини смерті чоловіка.
Пряма мова: "За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, стенозуючий кардіосклероз і гостра серцево-судинна недостатність".
Нагадаємо:
- Всього з початку вакцинальної кампанії перше щеплення проти коронавірусу отримали 445 859 українців, завершили вакцинацію - 5 осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
- З початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 39 536 людей.
Знати більше:
COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
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