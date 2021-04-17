На Львівщині після Covid-щеплення помер чоловік
У Львівській області 16 квітня помер чоловік, який напередодні вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield від AstraZeneca. У нього були супутні хвороби серця.
Джерело: голова ЛОДА Максим Козицький у Facebook
Деталі: У п'ятницю Козицький повідомив, що помер чоловік, якому було 63 роки.
За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, 15 квітня 2021 року він отримав щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield.
Смерть була зареєстрована як "несприятлива подія після імунізації", оскільки людини не стало протягом 30 днів після вакцинації.
Випадок потрапив на розгляд Регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
Вранці у суботу Козицький оприлюднив оновлену інформацію про причини смерті чоловіка.
Пряма мова: "За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, стенозуючий кардіосклероз і гостра серцево-судинна недостатність".