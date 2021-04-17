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На Львовщине после Covid-прививки умер мужчина

Суббота, 17 апреля 2021, 13:05

Во Львовской области 16 апреля умер мужчина, который накануне вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield от AstraZeneca. У него были сопутствующие болезни сердца.

Источник: глава ЛОГА Максим Козицкий в Facebook

Детали: В пятницу Козицкий сообщил, что умер мужчина, которому было 63 года.

По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля он получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield.

Смерть была зарегистрирована как "неблагоприятное событие после иммунизации", поскольку мужчины не стало в течение 30 дней после вакцинации.

Случай попал на рассмотрение Региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения ЛОГА.

Утром в субботу Козицкий обнародовал обновленную информацию о причинах смерти мужчины.

Прямая речь: "По предварительной информации, согласно врачебну свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность".

Украинская правда
Темы: вакцинацияЛьвовщинакоронавирус


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