"Фактично напад": у МЗС розкрили деталі затримання українського консула в РФ
Росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.
Джерело: заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі Громадському радіо
Деталі: Єнін зауважив, що російська сторона після вчинення цієї провокації найімовірніше запропонує нашому консулу залишити територію РФ.
Пряма мова: "Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства.
Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов’язок нашої держави - зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі.
Водночас, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокативний крок з боку РФ".
Нагадаємо:
- ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
- У МЗС наголосили, що ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на затримання Сосонюка.