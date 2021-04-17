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"Фактично напад": у МЗС розкрили деталі затримання українського консула в РФ

Субота, 17 квітня 2021, 14:34
Фактично напад: у МЗС розкрили деталі затримання українського консула в РФ

Росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі Громадському радіо

Деталі: Єнін зауважив, що російська сторона після вчинення цієї провокації найімовірніше запропонує нашому консулу залишити територію РФ.

Пряма мова: "Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства.

Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов’язок нашої держави - зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі.

Водночас, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокативний крок з боку РФ".

Нагадаємо:

  • ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
  • У МЗС наголосили, що ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на затримання Сосонюка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіядипломатичні відносиниМЗСУкраїна
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