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"Фактически нападение": в МИД раскрыли детали задержания украинского консула в РФ

Суббота, 17 апреля 2021, 14:34
Фактически нападение: в МИД раскрыли детали задержания украинского консула в РФ

Россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии Громадському радіо

Детали: Енин отметил, что российская сторона после совершения этой провокации скорее всего предложит нашему консулу покинуть территорию РФ.

Прямая речь: "Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства.

Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее.  Обязанность нашего государства - сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре.

В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ".

Напомним:

  • ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.
  • В МИД отметили, что в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на задержание Сосонюка.

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Темы: Росcиядипломатические отношенияМИДУкраина
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