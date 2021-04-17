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Від COVID почали щеплювати поліцейських і прикордонників

Субота, 17 квітня 2021, 16:21
фото поліції Києва

Із 17 квітня співробітників системи органів МВС почали вакцинувати від COVID-19.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє сайт відомства, поліція Києва

Дослівно: "Сьогодні ми розпочали вакцинацію співробітників системи органів МВС від COVID-19.

Першими вакцинуємо працівників, які найбільш контактують з населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС.

Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини наших робітників. Загалом з родинами плануємо охопити близько 800 тисяч осіб".

Деталі: Аваков повідомив, що вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися на добровільній основі препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Сам міністр зазначив, що обов'язково зробить щеплення і закликав усіх співробітників системи МВС вакцинуватися від COVID-19, "тому що це єдиний шлях до подолання пандемії".

Разом з тим, поліція Києва повідомляє, що у суботу начальник київської поліції Андрій Крищенко разом із колегами зробили щеплення від коронавірусу препаратом "CoronaVac".

Вакцинування вже пройшли 50 київських поліцейських, які несуть службу з охорони правопорядку в аеропорту "Жуляни" та на Центральному залізничному вокзалі.

Українська правда
Теми: МВСАваковвакцинація


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