Від COVID почали щеплювати поліцейських і прикордонників
Із 17 квітня співробітників системи органів МВС почали вакцинувати від COVID-19.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє сайт відомства, поліція Києва
Дослівно: "Сьогодні ми розпочали вакцинацію співробітників системи органів МВС від COVID-19.
Першими вакцинуємо працівників, які найбільш контактують з населенням: гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, Прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС.
Наступним етапом медики МВС будуть вакцинувати також родини наших робітників. Загалом з родинами плануємо охопити близько 800 тисяч осіб".
Деталі: Аваков повідомив, що вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися на добровільній основі препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
Сам міністр зазначив, що обов'язково зробить щеплення і закликав усіх співробітників системи МВС вакцинуватися від COVID-19, "тому що це єдиний шлях до подолання пандемії".
Разом з тим, поліція Києва повідомляє, що у суботу начальник київської поліції Андрій Крищенко разом із колегами зробили щеплення від коронавірусу препаратом "CoronaVac".
Вакцинування вже пройшли 50 київських поліцейських, які несуть службу з охорони правопорядку в аеропорту "Жуляни" та на Центральному залізничному вокзалі.
Передісторія:
- 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
- Із 13 квітня в Україні почали щеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech.
- До цього всі щеплення в Україні проводилися препаратом Covishield від AstraZeneca.
- Загалом Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.