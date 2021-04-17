От COVID начали прививать полицейских и пограничников
С 17 апреля сотрудников системы органов МВД начали вакцинировать от COVID-19.
Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает сайт ведомства, полиция Киева
Дословно: "Сегодня мы начали вакцинацию сотрудников системы органов МВД от COVID-19.
Первыми вакцинируем работников, которые больше всего контактируют с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции. Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертный службу, сотрудников МВД.
Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи наших рабочих. Всего с семьями планируем охватить около 800 тысяч человек".
Детали: Аваков сообщил, что вакцинация работников системы МВД будет осуществляться на добровольной основе препаратом CoronaVac, разработанном китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
Сам министр отметил, что обязательно сделает прививку и призвал всех сотрудников системы МВД вакцинироваться от COVID-19, "потому что это единственный путь к преодолению пандемии".
Вместе с тем, полиция Киева сообщает, что в субботу начальник киевской полиции Андрей Крищенко вместе с коллегами сделали прививки от коронавируса препаратом "CoronaVac".
Вакцинацию уже прошли 50 киевских полицейских, несущих службу по охране правопорядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.
Предыстория:
- 16 апреля в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины против коронавируса "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech от инициативы COVAX, прививать ими начнут с 18 апреля.
- С 13 апреля в Украине начали прививать от коронавируса вакциной CoronaVac против COVID-19 от компании Sinovac Biotech.
- До этого все прививки в Украине проводились препаратом Covishield от AstraZeneca.
- Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.