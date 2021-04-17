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От COVID начали прививать полицейских и пограничников

Суббота, 17 апреля 2021, 16:21
фото полиции Киева

С 17 апреля сотрудников системы органов МВД начали вакцинировать от COVID-19.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает сайт ведомства, полиция Киева

Дословно: "Сегодня мы начали вакцинацию сотрудников системы органов МВД от COVID-19.

Первыми вакцинируем работников, которые больше всего контактируют с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции. Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертный службу, сотрудников МВД.

Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи наших рабочих. Всего с семьями планируем охватить около 800 тысяч человек".

Детали: Аваков сообщил, что вакцинация работников системы МВД будет осуществляться на добровольной основе препаратом CoronaVac, разработанном китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Сам министр отметил, что обязательно сделает прививку и призвал всех сотрудников системы МВД вакцинироваться от COVID-19, "потому что это единственный путь к преодолению пандемии".

Вместе с тем, полиция Киева сообщает, что в субботу начальник киевской полиции Андрей Крищенко вместе с коллегами сделали прививки от коронавируса препаратом "CoronaVac".

Вакцинацию уже прошли 50 киевских полицейских, несущих службу по охране правопорядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.

Украинская правда
Темы: МВДАваковвакцинация


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