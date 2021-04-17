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В Донецкой области оккупанты ранили бойца ООС

Суббота, 17 апреля 2021, 17:57

В субботу в зоне ООС зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, ранен украинский боец.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Возле поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12.

В пригороде населенных пунктов Луганское, Мойорск и Водяное, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника – средней степени тяжести".

Детали: Отмечается, что на обстрелы оккупантов украинские защитники открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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