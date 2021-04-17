Лукашенко заявил о подготовке покушения на него и детей, обвинил США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны спецслужбы США.

Источник: Лукашенко во время общения с журналистами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого"

Прямая речь: "Почему я молчал – о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили.

Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы контролировали их, следующая группа после Автуховича известного и других, не хочу фамилии называть, обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей".

Детали: Лукашенко также анонсировал одно из самых принципиальных его решений.

"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента", - заявил он.

Лукашенко заявил, что по соответствующим каналам была предупреждена Россия и другие, чтобы были в курсе. "Не дай бог – ответ будет жесточайшим", – сказал он.

Также самопровозглашенный президент рассказал, что планировавших покушение людей задержали в Москве при помощи ФСБ.

"Из США прилетели – агентура. Фамилия его – какой-то Зенкович (речь о Юрии Зенковиче – БЕЛТА). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот – Федута (Александр Федута – БЕЛТА). Потом стали шире смотреть – Костусев (Григорий Костусев – БЕЛТА) появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других".

По словам Лукашенко, руководству России и непосредственно ФСБ была направлена просьба оказать содействие в организации задержания в Москве соответствующих лиц. "И мы их там взяли. Выехала наша группа захвата – 11-12 человек", – рассказал он.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье – и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл", - отметил Лукашенко.

В то же время, председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что комитет недавно завершил многоступенчатую спецоперацию, в результате которой удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти, в том числе Лукашенко. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.

Прямая речь Тертеля: "Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем".

Что предшествовало: 16 апреля Лукашенко заявил, что рассчитывает 22 апреля встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

2 апреля президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, с которым обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды.