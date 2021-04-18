В NASA сообщили дату первого запуска вертолета на Марсе после двух переносов

Марсовой вертолет NASA Ingenuity могут впервые запустить в ближайший понедельник после задержки более чем неделю.

Источник: NASA, цитирует NDTV

Дословно: "NASA намерено осуществить первый рейс своего гетерографа Ingenuity не раньше понедельника, 19 апреля".

Детали: Полет мини-вертолетов будет первым контролируемым на другой планете и поможет получить бесценные данные об условиях на Марсе.

На Земле данные получат "через несколько часов после автономного полета", который состоится примерно в 3:30 утра (07:30 по Гринвичу).

У NASA отмечают, что полет является сложной задачей из-за разреженного воздуха на Марсе.

Предыстория:

NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе.

Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.

Напомним: