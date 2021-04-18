В NASA сообщили дату первого запуска вертолета на Марсе после двух переносов
Воскресенье, 18 апреля 2021, 01:57
Марсовой вертолет NASA Ingenuity могут впервые запустить в ближайший понедельник после задержки более чем неделю.
Источник: NASA, цитирует NDTV
Дословно: "NASA намерено осуществить первый рейс своего гетерографа Ingenuity не раньше понедельника, 19 апреля".
Детали: Полет мини-вертолетов будет первым контролируемым на другой планете и поможет получить бесценные данные об условиях на Марсе.
На Земле данные получат "через несколько часов после автономного полета", который состоится примерно в 3:30 утра (07:30 по Гринвичу).
У NASA отмечают, что полет является сложной задачей из-за разреженного воздуха на Марсе.
Предыстория:
- NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе.
- Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.
Напомним:
- Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.
- Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
- Perseverance - уже пятый американский марсоход, который NASA отправило для изучения Красной планеты. Это крупнейший в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра. Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования.