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В NASA сообщили дату первого запуска вертолета на Марсе после двух переносов

Воскресенье, 18 апреля 2021, 01:57

Марсовой вертолет NASA Ingenuity могут впервые запустить в ближайший понедельник после задержки более чем неделю.

Источник: NASA, цитирует NDTV

Дословно: "NASA намерено осуществить первый рейс своего гетерографа Ingenuity не раньше понедельника, 19 апреля".

Детали: Полет мини-вертолетов будет первым контролируемым на другой планете и поможет получить бесценные данные об условиях на Марсе.

На Земле данные получат "через несколько часов после автономного полета", который состоится примерно в 3:30 утра (07:30 по Гринвичу).

У NASA отмечают, что полет является сложной задачей из-за разреженного воздуха на Марсе.

Предыстория:

  • NASA решило перенести первый экспериментальный полет вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе.
  • Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.

Напомним:

  • Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.
  • Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
  • Perseverance - уже пятый американский марсоход, который NASA отправило для изучения Красной планеты.  Это крупнейший в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра.  Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования.

Темы: космос


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