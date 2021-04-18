Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дослідження тривають – ВООЗ про треті дози вакцини Pfizer

Неділя, 18 квітня 2021, 02:30
Дослідження тривають – ВООЗ про треті дози вакцини Pfizer

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що дослідження з приводу третіх доз вакцини від коронавірусу Pfizer тривають.

Джерело: Голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Беручи до уваги нагальність питання, поки що мова йде про дві дози вакцини (Pfizer – ред.).

Якщо говорити про так звані бустерні, треті дози вакцини – дослідження з цього приводу ще тривають".

Деталі: Надалі, за його словами, ВООЗ братиме до уваги рекомендації виробників вакцин щодо необхідної кількості щеплень після проведених досліджень.

Він додав, що для України зараз має бути пріоритетом забезпечити тих громадян, які отримали перше щеплення, другою дозою вакцини.

Передісторія:

  • 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
  • Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C  до -60 °C.
  • Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
  • Керівник компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що через пів року після введення перших двох доз їх вакцини проти коронавірусу, можливо, знадобиться третя.  

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
Усі новини...
Реклама: