Дослідження тривають – ВООЗ про треті дози вакцини Pfizer
Неділя, 18 квітня 2021, 02:30
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що дослідження з приводу третіх доз вакцини від коронавірусу Pfizer тривають.
Джерело: Голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Беручи до уваги нагальність питання, поки що мова йде про дві дози вакцини (Pfizer – ред.).
Якщо говорити про так звані бустерні, треті дози вакцини – дослідження з цього приводу ще тривають".
Деталі: Надалі, за його словами, ВООЗ братиме до уваги рекомендації виробників вакцин щодо необхідної кількості щеплень після проведених досліджень.
Він додав, що для України зараз має бути пріоритетом забезпечити тих громадян, які отримали перше щеплення, другою дозою вакцини.
Передісторія:
- 16 квітня, в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
- Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C до -60 °C.
- Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
- Керівник компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що через пів року після введення перших двох доз їх вакцини проти коронавірусу, можливо, знадобиться третя.