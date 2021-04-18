Дослідження тривають – ВООЗ про треті дози вакцини Pfizer

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що дослідження з приводу третіх доз вакцини від коронавірусу Pfizer тривають.

Джерело: Голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Беручи до уваги нагальність питання, поки що мова йде про дві дози вакцини (Pfizer – ред.).

Якщо говорити про так звані бустерні, треті дози вакцини – дослідження з цього приводу ще тривають".

Деталі: Надалі, за його словами, ВООЗ братиме до уваги рекомендації виробників вакцин щодо необхідної кількості щеплень після проведених досліджень.

Він додав, що для України зараз має бути пріоритетом забезпечити тих громадян, які отримали перше щеплення, другою дозою вакцини.

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