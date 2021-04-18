Исследования продолжаются – ВОЗ о третьих дозах вакцины Pfizer

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что исследования по поводу третьих доз вакцины от коронавируса Pfizer продолжаются.

Источник: Глава Представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Принимая во внимание актуальность вопроса, пока речь идет о двух дозы вакцины (Pfizer - ред.).

Если говорить о так называемых бустерных, третьих дозах вакцины – исследование по этому поводу продолжаются".

Детали: В дальнейшем, по его словам, ВОЗ будет учитывать рекомендации производителей вакцин относительно необходимого количества прививок после проведенных исследований.

Он добавил, что для Украины сейчас должно быть приоритетом обеспечить тех граждан, которые получили первую прививку, второй дозой вакцины.

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