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Исследования продолжаются – ВОЗ о третьих дозах вакцины Pfizer

Воскресенье, 18 апреля 2021, 02:30
Исследования продолжаются – ВОЗ о третьих дозах вакцины Pfizer

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что исследования по поводу третьих доз вакцины от коронавируса Pfizer продолжаются.

Источник: Глава Представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Принимая во внимание актуальность вопроса, пока речь идет о двух дозы вакцины (Pfizer - ред.).

Если говорить о так называемых бустерных, третьих дозах вакцины – исследование по этому поводу продолжаются".

Детали: В дальнейшем, по его словам, ВОЗ будет учитывать рекомендации производителей вакцин относительно необходимого количества прививок после проведенных исследований.

Он добавил, что для Украины сейчас должно быть приоритетом обеспечить тех граждан, которые получили первую прививку, второй дозой вакцины.

Предыстория:

  • 16 апреля, в Украину прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины против COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
  • Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C. 
  • Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
  • Руководитель компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что через полгода после введения первых двух доз их вакцины против коронавируса, возможно, понадобится третья.

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Темы: вакцинациякоронавирус
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