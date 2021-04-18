Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Исследования продолжаются – ВОЗ о третьих дозах вакцины Pfizer

Воскресенье, 18 апреля 2021, 02:30

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что исследования по поводу третьих доз вакцины от коронавируса Pfizer продолжаются.

Источник: Глава Представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Принимая во внимание актуальность вопроса, пока речь идет о двух дозы вакцины (Pfizer - ред.).

Если говорить о так называемых бустерных, третьих дозах вакцины – исследование по этому поводу продолжаются".

Детали: В дальнейшем, по его словам, ВОЗ будет учитывать рекомендации производителей вакцин относительно необходимого количества прививок после проведенных исследований.

Он добавил, что для Украины сейчас должно быть приоритетом обеспечить тех граждан, которые получили первую прививку, второй дозой вакцины.

Предыстория:

  • 16 апреля, в Украину прибыла первая партия в 117 тысяч доз вакцины против COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
  • Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C. 
  • Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
  • Руководитель компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что через полгода после введения первых двух доз их вакцины против коронавируса, возможно, понадобится третья.

Темы: вакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Запад должен обозначить "красные линии" в отношениях с РФ – Макрон

Чехия высылает 18 российских дипломатов и разыскивает "Петрова" и "Боширова"

ФСБ приплела к "подготовке переворота в Беларуси" украинских националистов

дополненоЛукашенко заявил о подготовке покушения на него и детей, обвинил США

Врачи Навального назвали его состояние критическим: может остановиться сердце

В Донецкой области оккупанты ранили бойца ООС

Все новости...
вакцинация
В США сделали более 200 миллионов прививок от коронавируса
От COVID начали прививать полицейских и пограничников
На Львовщине после Covid-прививки умер мужчина
Последние новости
02:30
Исследования продолжаются – ВОЗ о третьих дозах вакцины Pfizer
01:57
В NASA сообщили дату первого запуска вертолета на Марсе после двух переносов
01:22
Россия представляет угрозу безопасности Европы – министр обороны Германии
00:30
В США сделали более 200 миллионов прививок от коронавируса
23:43
Запад должен обозначить "красные линии" в отношениях с РФ – Макрон
23:22
У Байдена обещают увеличить лимит на прием беженцев
22:33
Джемилев: Создание группы крымских татар в ВР не рассматривается
21:55
Чехия высылает 18 российских дипломатов и разыскивает "Петрова" и "Боширова"
21:38
"Динамо" побеждает "Шахтер" и идет в десятиочковый отрыв
21:18
ФСБ приплела к "подготовке переворота в Беларуси" украинских националистов
Все новости...