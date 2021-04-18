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Бойовики 18 разів гатили по позиціях ЗСУ

Неділя, 18 квітня 2021, 07:48

За добу 17 квітня було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, поранений український військовий.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із протитанкової гармати МТ-12.

Біля населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми та Луганське ворог здійснив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та  стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне, що на Донеччині, ворог вів обстріли з підствольних, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів  та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 18 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки російські окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Передісторія:

  • У суботу в зоні ООС зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань РФ, поранено українського бійця.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі


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