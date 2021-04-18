Боевики 17 раз били по позициям ВСУ
За сутки 17 апреля было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, ранен украинский военный.
Источник: Штаб ООС
Детали: В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников с противотанковой пушки МТ-12.
У населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное, что в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника – средней степени тяжести.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 18 апреле зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Предыстория:
- В субботу в зоне ООС зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, ранен украинский боец.