За сутки 17 апреля было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, ранен украинский военный.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников с противотанковой пушки МТ-12.

У населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное, что в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника – средней степени тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 18 апреле зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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