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Коронавирус: больше 10 тысяч новых заражений, 250 больных умерли

Воскресенье, 18 апреля 2021, 08:23
Коронавирус: больше 10 тысяч новых заражений, 250 больных умерли

В течение субботы, 17 апреля, в Украине обнаружили еще 10 282 случая Covid, болезнь унесла жизни 250 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди 10 282 новых заражений – 456 детей и 161 медработник.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 274 человека, летальных случаев – 250.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Сообщается о 6 523 выздоровлениях.

Осуществлено тестирований за сутки - 60 380 (в том числе методом ПЦР - 27278, методом ИФА - 6558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26544).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 946 510 человек, выздоровели - 1482079, летальных случаев - 39786.

 

Вакцинация: Минздрав сообщает про 3 333 человека, которые получили прививки против COVID-19 17 апреля.

449 194 человека привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

Прививки проводились 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами вакцинации.

По состоянию на 17 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID записались 466 230 человек.

Напомним:

  • За минувшие сутки в мире диагностировали более 782 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии и США, Украина занимает 12 место в мире, 5 в Европе.
  • В пятницу, 16 апреля, в Украине біло обнаружено еще 14 984 зараженных Covid, 440 заболевших скончались.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемия
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