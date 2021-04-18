У Києві від Covid померли ще 26 людей
Неділя, 18 квітня 2021, 13:30
Протягом суботи, 17 квітня, у столиці виявили 480 випадків захворювання на коронавірус, померли 26 заражених.
Джерело: дані КМДА
Деталі: Серед тих, хто захворів, 271 жінка, 191 чоловік та 18 дітей.
До лікарень столиці за добу доставили ще 92 пацієнти з COVID-19 та 304 людини з підозрою на коронавірус та пневмонію.
Одужали за минулу добу 432 людини.
Дослівно: "Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 184 892. Коронавірус подолали 115 361 мешканець Києва. За період пандемії у столиці 4198 летальних випадків від вірусу".
Нагадаємо:
Протягом суботи, 17 квітня, в Україні виявили ще 10 282 випадки Covid, хвороба забрала життя 250 людей.
16 квітня у столиці додалося 1112 підтверджених випадків коронавірусу, 51 людина померла.
Українська правда