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У Києві від Covid померли ще 26 людей

Неділя, 18 квітня 2021, 13:30
У Києві від Covid померли ще 26 людей

Протягом суботи, 17 квітня, у столиці виявили 480 випадків захворювання на коронавірус, померли 26 заражених.

Джерело: дані КМДА

Деталі: Серед тих, хто захворів, 271 жінка, 191 чоловік та 18 дітей.

До лікарень столиці за добу доставили ще 92 пацієнти з COVID-19 та 304 людини з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Одужали за минулу добу 432 людини.

Дослівно: "Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 184 892. Коронавірус подолали 115 361 мешканець Києва. За період пандемії у столиці 4198 летальних випадків від вірусу".

Нагадаємо:

Протягом суботи, 17 квітня, в Україні виявили ще 10 282 випадки Covid, хвороба забрала життя 250 людей.

16 квітня у столиці додалося 1112 підтверджених випадків коронавірусу, 51 людина померла.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусепідемія
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