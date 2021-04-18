В Киеве от Covid умерли еще 26 человек
Воскресенье, 18 апреля 2021, 13:30
В течение субботы, 17 апреля, в столице обнаружили 480 случаев заболевания коронавирусом, умерли 26 зараженных.
Источник: данные КГГА
Детали: Среди заболевших 271 женщина, 191 мужчина и 18 детей.
В больницы столицы за сутки доставили еще 92 пациента с COVID-19 и 304 человека с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Выздоровели за минувшие сутки 432 человека.
Дословно: "Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 184 892. Коронавирус преодолели 115 361 житель Киева. За период пандемии в столице 4198 летальных случаев от вируса".
Напомним:
В течение субботы, 17 апреля, в Украине обнаружили еще 10 282 случая Covid, болезнь унесла жизни 250 человек.
16 апреля в столице прибавилось 1112 подтвержденных случаев коронавируса, 51 человек умер.
Украинская правда