В Киеве от Covid умерли еще 26 человек

В течение субботы, 17 апреля, в столице обнаружили 480 случаев заболевания коронавирусом, умерли 26 зараженных.

Источник: данные КГГА

Детали: Среди заболевших 271 женщина, 191 мужчина и 18 детей.

В больницы столицы за сутки доставили еще 92 пациента с COVID-19 и 304 человека с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Выздоровели за минувшие сутки 432 человека.

Дословно: "Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 184 892. Коронавирус преодолели 115 361 житель Киева. За период пандемии в столице 4198 летальных случаев от вируса".

Напомним:

В течение субботы, 17 апреля, в Украине обнаружили еще 10 282 случая Covid, болезнь унесла жизни 250 человек.

16 апреля в столице прибавилось 1112 подтвержденных случаев коронавируса, 51 человек умер.