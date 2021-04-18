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У Криму окупанти розгорнули масштабний військовий табір

Неділя, 18 квітня 2021, 14:24
У Криму окупанти розгорнули масштабний військовий табір

На захопленому Росією півострові окупанти побудували величезне військове містечко, що складається з основної та додаткової частин.

Джерело: Der Spiegel, група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT)

Деталі: Видання опублікувало супутникові знімки табору російських військ на мілітаризованому полігоні, розташованому в центрі Керченського півострова - біля населеного пункту Марфівка.

Табір звели в період з 15 березня по 2 квітня.

Судячи по пунктах призначення ешелонів з технікою і кадрам військових колон в Криму, ймовірно там знаходяться перекинуті з Північного Кавказу частини 58-ї армії ЗС РФ (можливо, 136-а мотострілецька і 291-а артилерійська бригади).

Міноборони РФ 15 квітня повідомляло, що перебазувало підрозділи 58-ї армії у Крим нібито для навчань.

Основний табір, 13 квітня
Основний табір, 13 квітня

Якщо проаналізувати супутниковий знімок від 13 квітня, то на об'єкті, крім житлових приміщень, сконцентровані більше тисячі військових машин, що стоять рядами на огородженій території.

Допоміжний табір, 13 Квітня
Допоміжний табір, 13 квітня

Як відзначають у CIT, на знімках табору не видно важкої техніки, наприклад, танків і самохідних артилерійських установок "Мста-С", які також перекидалися у Крим в складі частин 58-ї армії. Це дозволяє припустити, що це не єдиний табір окупаційних частин, перекинутих з Північного Кавказу до Криму.

Розташування Марфівки на мапі Криму:

Марфівка
Марфівка

Нагадаємо:

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Теми: КримвійнаокупаціяРосіязброя
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