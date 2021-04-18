У Криму окупанти розгорнули масштабний військовий табір
На захопленому Росією півострові окупанти побудували величезне військове містечко, що складається з основної та додаткової частин.
Джерело: Der Spiegel, група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT)
Деталі: Видання опублікувало супутникові знімки табору російських військ на мілітаризованому полігоні, розташованому в центрі Керченського півострова - біля населеного пункту Марфівка.
Табір звели в період з 15 березня по 2 квітня.
Судячи по пунктах призначення ешелонів з технікою і кадрам військових колон в Криму, ймовірно там знаходяться перекинуті з Північного Кавказу частини 58-ї армії ЗС РФ (можливо, 136-а мотострілецька і 291-а артилерійська бригади).
Міноборони РФ 15 квітня повідомляло, що перебазувало підрозділи 58-ї армії у Крим нібито для навчань.
Якщо проаналізувати супутниковий знімок від 13 квітня, то на об'єкті, крім житлових приміщень, сконцентровані більше тисячі військових машин, що стоять рядами на огородженій території.
Як відзначають у CIT, на знімках табору не видно важкої техніки, наприклад, танків і самохідних артилерійських установок "Мста-С", які також перекидалися у Крим в складі частин 58-ї армії. Це дозволяє припустити, що це не єдиний табір окупаційних частин, перекинутих з Північного Кавказу до Криму.
Розташування Марфівки на мапі Криму:
Нагадаємо:
- Росія перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми тимчасово окупованого Криму.
- 14 квітня в акваторію Чорного моря увійшли кораблі військово-морських сил Росії для артилерійської стрільби по надводних і повітряних цілях.