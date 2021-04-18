В Крыму оккупанты развернули масштабный военный лагерь
На захваченном Россией полуострове оккупанты построили огромный военный городок, состоящий из основной и дополнительной частей.
Источник: Der Spiegel, группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT)
Детали: Издание опубликовало спутниковые снимки лагеря российских войск на военном полигоне, находящемся в центре Керченского полуострова – возле населенного пункта Марфовка.
Лагерь возвели в период с 15 марта по 2 апреля.
Судя по пунктам назначения эшелонов с техникой и кадрам военных колонн в Крыму, вероятно там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии ВС РФ (возможно, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады).
Минобороны РФ 15 апреля сообщало, что подразделения 58-й армии прибыли в Крым якобы для учений.
Если проанализировать спутниковый снимок от 13 апреля, то на объекте, помимо жилых помещений, сконцентрированы более тысячи военных машин, стоящих рядами на огражденной территории.
Как отмечают в CIT, на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии. Это позволяет предположить, что это не единственный лагерь оккупацыонных частей, переброшенных с Северного Кавказа в Крым.
Расположение Марфовки на карте Крыма:
Напомним:
- Россия перебазировала штурмовики Су-25СМЗ из Ставропольского края на аэродромы временно оккупированного Крыма.
- 14 апреля в акваторию Черного моря вошли корабли военно-морских сил России для артиллерийской стрельбы по надводным и воздушным целям.