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В Крыму оккупанты развернули масштабный военный лагерь

Воскресенье, 18 апреля 2021, 14:24

На захваченном Россией полуострове оккупанты построили огромный военный городок, состоящий из основной и дополнительной частей.

Источник: Der Spiegel, группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT)

Детали: Издание опубликовало спутниковые снимки лагеря российских войск на военном полигоне, находящемся в центре Керченского полуострова – возле населенного пункта Марфовка.

Лагерь возвели в период с 15 марта по 2 апреля.

Судя по пунктам назначения эшелонов с техникой и кадрам военных колонн в Крыму, вероятно там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии ВС РФ (возможно, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады).

Минобороны РФ 15 апреля сообщало, что подразделения 58-й армии прибыли в Крым якобы для учений.

Основной лагерь, 13 апреля
Основной лагерь, 13 апреля

Если проанализировать спутниковый снимок от 13 апреля, то на объекте, помимо жилых помещений, сконцентрированы более тысячи военных машин, стоящих рядами на огражденной территории.

Вспомогательный лагерь, 13 апреля
Вспомогательный лагерь, 13 апреля

Как отмечают в CIT, на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии. Это позволяет предположить, что это не единственный лагерь оккупацыонных частей, переброшенных с Северного Кавказа в Крым.

Расположение Марфовки на карте Крыма:

Марфовка
Марфовка

Напомним:

Темы: КрымвойнаоккупацияРосcияоружие


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