"Потрібно діяти швидко": Прихильники Навального готуються до протестів

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов і глава мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков закликали росіян вийти на мітинг 21 квітня.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Соратники ув'язненого опозиціонера оголосили, що акція пройде в середу, 21 квітня, оскільки у цей день президент Росії Володимир Путін виступить з посланням Федеральним зборам в центральному виставковому залі "Манеж" у Москві.

Дослівно: "Існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. Ми прийняли рішення не чекати збору 500 тисяч людей на нашому сайті. Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Відкладати більше не можна".

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