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"Потрібно діяти швидко": прихильники Навального готуються до протестів

Неділя, 18 квітня 2021, 14:59
Потрібно діяти швидко: прихильники Навального готуються до протестів
Січневі протести у РФ, Фото Вікторії Одіссонової, Новая газета

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов і глава мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков закликали росіян вийти на мітинг 21 квітня.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Соратники ув'язненого опозиціонера оголосили, що акція пройде в середу, 21 квітня, оскільки у цей день президент Росії Володимир Путін виступить з посланням Федеральним зборам в центральному виставковому залі "Манеж" у Москві.

Дослівно: "Існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. Ми прийняли рішення не чекати збору 500 тисяч людей на нашому сайті. Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Відкладати більше не можна".

Нагадаємо:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.
  • Лікарі російського опозиціонера Олексія Навального заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальниймітингиПутінРосіяполітв'язні
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