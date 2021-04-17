Лікарі Навального назвали його стан критичним: може зупинитися серце

Лікарі ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.

Джерело: особистий лікар Навального Анастасія Васильєва у Twitter, лікар Навального Ярослав Ашихмін у коментарі "Медузі"

Деталі: Васильєва зазначила, що лікарі Навального у п'ятницю, отримавши результати його аналізів, екстрено звернулися до директора ФСВП з відкритим листом про його стан і просили допустити їх до опозиціонера. Однак їм досі не відповіли.

Дослівно Васильєва: "Калій у сироватці крові – 7,1 ммоль/л. Ці цифри критичні. Це означає і ниркову недостатність, і те, що в будь-яку хвилину можуть відбутися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця".

Уже пошли вторые сутки, но нам так никто и не ответил. Калий в сыворотке крови - 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца pic.twitter.com/z5hwv3Nvt9 — Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 17, 2021

Більше деталей: У той же час, лікар Навального Ярослав Ашихмін, який спостерігає його з 2013 року, також заявив про ймовірність зупинки серця у опозиціонера.

Дослівно Ашихмін: "Калій [у Навального] катастрофічно високий. У ряді випадків такий рівень калію вимагає екстреного гемодіалізу. Іони калію відіграють ключову роль у проведенні електричного імпульсу по провідній системі серця. Такий рівень калію може призвести до того, що станеться дуже серйозна зупинка проведення електричного імпульсу; вона називається блокада. Може статися блокада, яка призведе до того, що серце зупиниться, а може статися важка аритмія. Пацієнт з таким рівнем калію повинен спостерігатися в реанімації... Такий високий рівень калію ставить під загрозу життя нашого пацієнта".

"Також у нього спостерігається зростання креатиніну. Креатинін – це показник, який характеризує функцію нирок: наскільки добре вони працюють, як фільтрують кров. Креатинін у нього буквально за короткий проміжок часу зріс у півтора рази (тобто попередній результат, там креатинін був більш, ніж на 50% нижче). Цей аналіз може свідчити на користь наявності ниркової недостатності".

Що передувало: Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували.

Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє.

Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря. Депутати німецького Бундестагу звинуватили Росію в цілеспрямованих тортурах Навального.

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