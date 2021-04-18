"Нужно действовать быстро": Сторонники Навального готовятся к протестам
Воскресенье, 18 апреля 2021, 14:59
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков призвали россиян выйти на митинг 21 апреля.
Источник: российская служба BBC
Детали: Соратники заключенного оппозиционера объявили, что акция пройдет в среду, 21 апреля, так как в этот день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Дословно: "Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя".
Предыстория:
- Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
- Врачи Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.