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"Нужно действовать быстро": сторонники Навального готовятся к протестам

Воскресенье, 18 апреля 2021, 14:59
Нужно действовать быстро: сторонники Навального готовятся к протестам
Январские протесты в РФ, Фото Виктории Одиссоновой, Новая газета

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков призвали россиян выйти на митинг 21 апреля.

Источник: российская служба BBC

Детали: Соратники заключенного оппозиционера объявили, что акция пройдет в среду, 21 апреля, так как в этот день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Дословно: "Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя".

Предыстория:

  • Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
  • Врачи Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.

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Темы: НавальныймитингиПутинРосcияполитзаключенные
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