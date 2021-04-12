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Навальний у в'язниці схуд на 15 кілограмів, лікаря до нього не пускають

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:31
Навальний у в'язниці схуд на 15 кілограмів, лікаря до нього не пускають

Засудженого в Росії опозиційного політика Олексія Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.

Джерело: Twitter Навального

Дослівно: "Бачачи серйозність голодування, адміністрація щодня загрожує почати примусове годування. При цьому Олексія перевели назад з медчастини в загін. Лікаря до нього так і не пускають".

Деталі: У твіттері політика повідомляється, що з моменту оголошення голодування Навальний втратив 8 кілограм, а з моменту приїзду в колонію - 15 кг. Його вага становить 77 кілограмів, тиск 94/76, середній пульс 106.

Що передувало: Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували. Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє. Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря. Депутати німецького Бундестагу звинуватили Росію в цілеспрямованих тортурах Навального.

Передісторія:

  • 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.
  • Президент США Джо Байден заявив, що російська влада повинна негайно і без будь-яких умов звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Українська правда

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Теми: НавальнийРосія
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