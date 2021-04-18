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Окупанти обстріляли українських військових під Горлівкою

Неділя, 18 квітня 2021, 16:11
Окупанти обстріляли українських військових під Горлівкою
Вибух гранати, ілюстративне фото

Кореспондент Радіо Свобода зафіксував обстріл українських позицій російськими гібридними військами.

Джерело: матеріал Радіо Свобода

Деталі: Зазначається, що відео зняте на позиціях поблизу Горлівки. Там ввечері 17 квітня та в ніч на 18 квітня бойовики використовували проти українських бійців гранатомети та стрілецьку зброю.

17 квітня було зафіксовано 17 порушень "режиму тиші" з боку збройних формувань Російської Федерації, один український боєць зазнав поранення.

Вночі незаконні збройні формування здійснили ще один обстріл.

Водночас офіційно Росія та контрольовані нею збройні угруповання в ОРДЛО розповсюджують дезінформацію, стверджуючи, що обстріли на Донбасі нібито здійснюють Збройні сили України.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяДонбас
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