Оккупанты обстреляли украинских военных под Горловкой
Воскресенье, 18 апреля 2021, 16:11
Корреспондент Радио Свобода зафиксировал обстрел украинских позиций российскими гибридными войсками.
Источник: материал Радио Свобода
Детали: Отмечается, что видео снято на позициях вблизи Горловки. Там вечером 17 апреля и в ночь на 18 апреля боевики использовали против украинских бойцов гранатометы и стрелковое оружие.
17 апреля было зафиксировано 17 нарушений "режима тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский боец получил ранение.
Ночью незаконные вооруженные формирования совершили еще один обстрел.
В то же время официально Россия и контролируемые ею вооруженные группировки в ОРДЛО распространяют дезинформацию, утверждая, что обстрелы на Донбассе якобы осуществляют Вооруженные силы Украины.