Оккупанты обстреляли украинских военных под Горловкой

Корреспондент Радио Свобода зафиксировал обстрел украинских позиций российскими гибридными войсками.

Источник: материал Радио Свобода

Детали: Отмечается, что видео снято на позициях вблизи Горловки. Там вечером 17 апреля и в ночь на 18 апреля боевики использовали против украинских бойцов гранатометы и стрелковое оружие.

17 апреля было зафиксировано 17 нарушений "режима тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский боец ​​получил ранение.

Ночью незаконные вооруженные формирования совершили еще один обстрел.

В то же время официально Россия и контролируемые ею вооруженные группировки в ОРДЛО распространяют дезинформацию, утверждая, что обстрелы на Донбассе якобы осуществляют Вооруженные силы Украины.