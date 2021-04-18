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Оккупанты обстреляли украинских военных под Горловкой

Воскресенье, 18 апреля 2021, 16:11
Взрыв гранаты, иллюстративное фото

Корреспондент Радио Свобода зафиксировал обстрел украинских позиций российскими гибридными войсками.

Источник: материал Радио Свобода

Детали: Отмечается, что видео снято на позициях вблизи Горловки. Там вечером 17 апреля и в ночь на 18 апреля боевики использовали против украинских бойцов гранатометы и стрелковое оружие.

17 апреля было зафиксировано 17 нарушений "режима тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский боец ​​получил ранение.

Ночью незаконные вооруженные формирования совершили еще один обстрел.

В то же время официально Россия и контролируемые ею вооруженные группировки в ОРДЛО распространяют дезинформацию, утверждая, что обстрелы на Донбассе якобы осуществляют Вооруженные силы Украины.

Темы: войнаРосcияДонбасс


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