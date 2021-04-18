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В ОРДЛО поширюють фейки про українських військових – СЦКК

Неділя, 18 квітня 2021, 16:36
В ОРДЛО поширюють фейки про українських військових – СЦКК

Українська сторона СЦКК заявляє, що у березні-квітні куратори ОРДЛО розгорнули чергову інформаційну кампанію щодо дискредитації Збройних Сил України.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Метою кампанії є створення та поширення фейків про обстріли Збройними Силами України населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Зазначені інформаційні вкиди спрямовані на переконання місцевого населення у намірах української сторони найближчим часом розпочати воєнну операцію з деокупації тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Посиленням загальної картини підготовки до оборони слугують кадри, на яких укріплюють міські споруди мішками з піском в Донецьку та інших тимчасово окупованих містах".

Деталі: Зазначається, що 12-17 квітня окупантами сплановано та проведено низку вогневих провокацій із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння (мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра") у напрямку населених пунктів Опитне, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка з Донецька.

14 квітня у так званих ЗМІ на тимчасово окупованих територіях поширювали черговий фейк про обстріл одного з районів цього міста, внаслідок чого, начебто, загинув мирний мешканець.

"Загибель мирних жителів в останній час є невід’ємним елементом пропагандистської компанії окупантів, яка продовжує курс на "демонізацію" Збройних Сил України. Традиційними пропагандистськими кліше також є обстріли релігійних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, вбивство дітей", - йдеться у тексті.

У наступні дні найманці продовжили провокації, в ході яких широко застосовували заборонене озброєння.

Українська сторона СЦКК прогнозує, що на фоні зростання кількості обстрілів зі сторони збройних формувань РФ із забороненого озброєння зросте кількість інформаційних вкидів із звинуваченнями в обстрілах з боку ЗС України.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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