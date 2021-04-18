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В ОРДЛО распространяют фейки об украинских военных – СЦКК

Воскресенье, 18 апреля 2021, 16:36
В ОРДЛО распространяют фейки об украинских военных – СЦКК

Украинская сторона СЦКК заявляет, что в марте-апреле кураторы ОРДЛО развернули очередную информационную кампанию по дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле Вооруженными Силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Усилением общей картины подготовки к обороне служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах".

Детали: Отмечается, что 12-17 апреля оккупантами спланированы и проведены ряд огневых провокаций с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения (минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 "Рапира") в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка из Донецка.

14 апреля в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель.

"Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской компании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизацию" Вооруженных Сил Украины. Традиционными пропагандистскими клише также являются обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийство детей", - говорится в тексте.

В последующие дни наемники продолжали провокации, в ходе которых широко применяли запрещенное вооружение.

Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения возрастет количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВС Украины.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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