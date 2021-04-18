ООС: у неділю 5 обстрілів, без втрат
Неділя, 18 квітня 2021, 17:46
У неділю в районі ООС зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань РФ, українські військові не постраждали.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Українська правда