ООС: у неділю 5 обстрілів, без втрат

У неділю в районі ООС зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань РФ, українські військові не постраждали.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.