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ООС: в воскресенье 5 обстрелов, без потерь

Воскресенье, 18 апреля 2021, 17:46

В воскресенье в районе ООС зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Близ поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков – из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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