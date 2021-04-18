ООС: в воскресенье 5 обстрелов, без потерь
Воскресенье, 18 апреля 2021, 17:46
В воскресенье в районе ООС зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, украинские военные не пострадали.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Близ поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков – из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Украинская правда