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Окупанти вбили українського військового і поранили ще одного

Неділя, 18 квітня 2021, 19:28

Внаслідок обстрілу збройних формувань РФ у неділю загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, 18 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, несумісні з життям.

Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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