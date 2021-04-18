Окупанти вбили українського військового і поранили ще одного
Неділя, 18 квітня 2021, 19:28
Внаслідок обстрілу збройних формувань РФ у неділю загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Дослівно: "Сьогодні, 18 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.
Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, несумісні з життям.
Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".
Українська правда