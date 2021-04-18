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Оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного

Воскресенье, 18 апреля 2021, 19:28
Оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного

В результате обстрела вооруженных формирований РФ в воскресенье погиб военный ВСУ, еще один ранен.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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