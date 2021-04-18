Оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного

В результате обстрела вооруженных формирований РФ в воскресенье погиб военный ВСУ, еще один ранен.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".