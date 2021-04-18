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В Україні почали щеплювати вакциною Pfizer – Шмигаль

Неділя, 18 квітня 2021, 21:07
В Україні почали щеплювати вакциною Pfizer – Шмигаль

У неділю щеплення вакциною Pfizer почали проводити в Київській області, а з понеділка її використовуватимуть по всій Україні.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Щеплення вакциною Pfizer розпочинається вже сьогодні в Київській області, а вже від завтра її використовуватимуть по всій Україні. Цю вакцину отримають насамперед персонал і мешканці будинків для літніх людей, а потім — рятувальники й прикордонники.

Також паралельно вже триває щеплення вакциною CoronaVac, яка насамперед розподілена серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, освітян, які беруть участь в організації ЗНО".

Деталі: Разом з тим, ряд облдержадміністрацій повідомили, що отримали перші партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech.

Зокрема, на Полтавщину, на Харківщину та на Житомирщину прибуло по 1170 доз вакцини.

Передісторія:

  • 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
  • Із 13 квітня в Україні почали щеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech.
  • До цього всі щеплення в Україні проводилися препаратом Covishield від AstraZeneca.
  • Загалом Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
  • Із 17 квітня почалася вакцинація співробітників системи органів МВС.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяШмигаль
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