У неділю щеплення вакциною Pfizer почали проводити в Київській області, а з понеділка її використовуватимуть по всій Україні.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Щеплення вакциною Pfizer розпочинається вже сьогодні в Київській області, а вже від завтра її використовуватимуть по всій Україні. Цю вакцину отримають насамперед персонал і мешканці будинків для літніх людей, а потім — рятувальники й прикордонники.

Також паралельно вже триває щеплення вакциною CoronaVac, яка насамперед розподілена серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, освітян, які беруть участь в організації ЗНО".

Деталі: Разом з тим, ряд облдержадміністрацій повідомили, що отримали перші партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech.

Зокрема, на Полтавщину, на Харківщину та на Житомирщину прибуло по 1170 доз вакцини.

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