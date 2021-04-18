З понеділка вакциною Pfizer щеплюватимуть по всій Україні – Шмигаль
У неділю щеплення вакциною Pfizer почали проводити в Київській області, а з понеділка її використовуватимуть по всій Україні.
Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook
Дослівно: "Щеплення вакциною Pfizer розпочинається вже сьогодні в Київській області, а вже від завтра її використовуватимуть по всій Україні. Цю вакцину отримають насамперед персонал і мешканці будинків для літніх людей, а потім — рятувальники й прикордонники.
Також паралельно вже триває щеплення вакциною CoronaVac, яка насамперед розподілена серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, освітян, які беруть участь в організації ЗНО".
Деталі: Разом з тим, ряд облдержадміністрацій повідомили, що отримали перші партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech.
Зокрема, на Полтавщину, на Харківщину та на Житомирщину прибуло по 1170 доз вакцини.
Передісторія:
- 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
- Із 13 квітня в Україні почали щеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech.
- До цього всі щеплення в Україні проводилися препаратом Covishield від AstraZeneca.
- Загалом Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
- Із 17 квітня почалася вакцинація співробітників системи органів МВС.