В воскресенье прививки вакциной Pfizer начали проводить в Киевской области, а с понедельника ее будут использовать по всей Украине.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Прививки вакциной Pfizer начинаются уже сегодня в Киевской области, а уже завтра ее будут использовать по всей Украине. Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем – спасатели и пограничники.

Также параллельно уже идут прививки вакциной CoronaVac, которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО".

Детали: Вместе с тем, ряд облгосадминистраций сообщили, что получили первые партии вакцины производства Pfizer-BioNTech.

В частности, в Полтавскую, в Харьковскую и в Житомирскую прибыло по 1170 доз вакцины.

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