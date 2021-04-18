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В Украине начали прививать вакциной Pfizer – Шмыгаль

Воскресенье, 18 апреля 2021, 21:07
В Украине начали прививать вакциной Pfizer – Шмыгаль

В воскресенье прививки вакциной Pfizer начали проводить в Киевской области, а с понедельника ее будут использовать по всей Украине.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Прививки вакциной Pfizer начинаются уже сегодня в Киевской области, а уже завтра ее будут использовать по всей Украине. Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем – спасатели и пограничники.

Также параллельно уже идут прививки вакциной CoronaVac, которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО".

Детали: Вместе с тем, ряд облгосадминистраций сообщили, что получили первые партии вакцины производства Pfizer-BioNTech.

В частности, в Полтавскую, в Харьковскую и в Житомирскую прибыло по 1170 доз вакцины.

Предыстория:

  • 16 апреля в Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины против коронавируса "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech от инициативы COVAX, прививать ими начнут с 18 апреля.
  • С 13 апреля в Украине начали прививать от коронавируса вакциной CoronaVac против COVID-19 от компании Sinovac Biotech.
  • До этого все прививки в Украине проводились препаратом Covishield от AstraZeneca.
  • Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
  • С 17 апреля началась вакцинация сотрудников системы органов МВД.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияШмыгаль
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