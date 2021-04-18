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У США і Польщі прокоментували звинувачення ФСБ щодо "замаху на Лукашенка"

Неділя, 18 квітня 2021, 22:46
ФОТО ASPI.COM.UA

Сполучені Штати не причетні до будь-якої змови з метою усунення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: офіційний представник Держдепартаменту США в коментарі ТАСС, голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі TVP Info

Пряма мова представника Держдепу: "Ми бачили повідомлення в державних ЗМІ Росії про нібито змову проти Олександра Лукашенка, а також його безпосередні твердження про це в ЗМІ. Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений до спроби вбивства Лукашенка, є абсолютно хибним".

Деталі: У свою чергу, голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що Польща не планувала і не планує брати участь у замаху на Лукашенка.

Пряма мова Щерського: "Польща ніколи не планувала, не брала, не бере і не братиме участі у жодних замахах на Олександра Лукашенка. Якщо хтось, пане Олександре Лукашенко, розповідає вам такі речі, то він вас обманює!".

Що передувало: У суботу самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США.

За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Він також вважає, що до підготовки замаху причетне вище політичне керівництво США.

У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів.

У ФСБ також заявляли, що один із затриманих Юрій Зянкович, який має подвійне громадянство США і Білорусі, проводив консультації в США і Польщі перед зустріччю в Москві з іншим затриманим, громадянином Білорусі Олександром Федутою.

Українська правда
Теми: СШАПольщаЛукашенкоБілорусьФСБ


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