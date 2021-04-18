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В США и Польше прокомментировали обвинения ФСБ о "покушении на Лукашенко"

Воскресенье, 18 апреля 2021, 22:46
В США и Польше прокомментировали обвинения ФСБ о покушении на Лукашенко
ФОТО ASPI.COM.UA

Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: официальный представитель Госдепартамента США в комментарии ТАСС, председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире TVP Info

Прямая речь представителя Госдепа: "Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным".

Детали: В свою очередь, председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на Лукашенко.

Прямая речь Щерского: "Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не будет принимать участия ни в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Александр Лукашенко, рассказывает вам такие вещи, то он вас обманывает!".

Что предшествовало: В субботу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США.

По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ. Он также считает, что к подготовке покушения причастно высшее политическое руководство США.

В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов.  

В ФСБ также заявляли, что один из задержанных Юрий Зянкович, имеющий двойное гражданство США и Беларуси, проводил консультации в США и Польше перед встречей в Москве с другим задержанным, гражданином Беларуси Александром Федутой.

Украинская правда

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Темы: СШАПольшаЛукашенкоБеларусьФСБ
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