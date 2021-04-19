У Штатах понад 50% дорослого населення щепили від COVID-19 першою дозою

Згідно з даними Американського центру контролю та профілактики захворювань (CDC), станом на неділю, 18 квітня, майже 130 мільйонів людей віком від 18 років отримали перше щеплення від коронавірусу.

Джерело: Reuters з посиланням на дані CDC

Деталі: Станом на ранок неділі у Сполучених Штатах ввели 209 406 814 доз вакцин проти COVID-19 і розподілили 264 505 725 доз.

Також CDC повідомив, що 131 247 546 людей отримали принаймні одну дозу.

Ця цифра становить близько 50,4% від загальної кількості дорослого населення США.

У той же час 84 263 408 людей були повністю вакциновані станом на неділю.

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