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У Штатах понад 50% дорослого населення щепили від COVID-19 першою дозою

Понеділок, 19 квітня 2021, 00:59
У Штатах понад 50% дорослого населення щепили від COVID-19 першою дозою

Згідно з даними Американського центру контролю та профілактики захворювань (CDC), станом на неділю, 18 квітня, майже 130 мільйонів людей віком від 18 років отримали перше щеплення від коронавірусу.

Джерело: Reuters з посиланням на дані CDC

Деталі: Станом на ранок неділі у Сполучених Штатах ввели 209 406 814 доз вакцин проти COVID-19 і розподілили 264 505 725 доз.

Також CDC повідомив, що 131 247 546 людей отримали принаймні одну дозу.

Ця цифра становить близько 50,4% від загальної кількості дорослого населення США.

У той же час 84 263 408 людей були повністю вакциновані станом на неділю.

Передісторія:

  • Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня. 
  • Президент Джо Байден заявив, що США матимуть достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця до кінця травня.
  • Байден назвав свою нову мету - збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 мільйонів за перші 100 днів його перебування на посаді.
  • Дані, опубліковані 16 квітня Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
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