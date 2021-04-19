В Штатах более 50% взрослого населения прививали от COVID-19 первой дозой
Понедельник, 19 апреля 2021, 00:59
Согласно данным Американского центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), по состоянию на воскресенье, 18 апреля, почти 130 млн людей в возрасте от 18 лет получили первую прививку от коронавируса.
Источник: Reuters со ссылкой на данные CDC
Детали: По состоянию на утро воскресенья в Соединенных Штатах ввели 209 406 814 доз вакцин против COVID-19 и распределили 264 505 725 доз.
Также CDC сообщил, что 131 247 546 человек получили хотя бы одну дозу.
Эта цифра составляет около 50,4% от общего количества взрослого населения США.
В то же время 84263408 человек были полностью вакцинированы по состоянию на воскресенье.
Предыстория:
- Вакцинация в США началась с 14 декабря.
- Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая.
- Байден назвал свою новую цель – увеличить количество вакцинированных людей в 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания в должности.
- Данные, опубликованные 16 апреля Американским центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), свидетельствуют, что в Соединенных Штатах было введено более 202 миллионов доз вакцины Covid-19.