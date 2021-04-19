В Штатах более 50% взрослого населения прививали от COVID-19 первой дозой

Согласно данным Американского центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), по состоянию на воскресенье, 18 апреля, почти 130 млн людей в возрасте от 18 лет получили первую прививку от коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой на данные CDC

Детали: По состоянию на утро воскресенья в Соединенных Штатах ввели 209 406 814 доз вакцин против COVID-19 и распределили 264 505 725 доз.

Также CDC сообщил, что 131 247 546 человек получили хотя бы одну дозу.

Эта цифра составляет около 50,4% от общего количества взрослого населения США.

В то же время 84263408 человек были полностью вакцинированы по состоянию на воскресенье.

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