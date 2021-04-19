Из-за распространения коронавируса в Канаде закрывают границы крупнейшие провинции

В Канаде самые большие провинции Квебек и Онтарио закрывают на въезд из-за распространения коронавируса.

Источник: Правительства провинций, министр здравоохранения Канады Онтарио Кристин Элиот, цитирует Укринформ

Прямая речь Элиот: "Если в лица не будет уважительной причины въезда в Онтарио - ее не пропустят. Эти сложные, но необходимые меры помогут нам преодолеть кризис".

Прямая речь вице-премьера Квебека Женевьева Гильбо: "С понедельника мы закроем нашу границу из Онтарио и тщательно следить за передвижениями. Мы обсуждаем с правительством Онтарио условия. Распространение разновидностей (коронавируса – ред.) Необходимо ограничить. Это – вопрос безопасности".

Детали: По словам Элиот, на пунктах въезда в Онтарио из провинций Квебек и Манитоба будут построены КПП.

Об аналогичных мерах объявили и в правительстве Квебека.

Всего в Квебеке и Онтарио живут 23 млн человек, то есть около 60% населения Канады.

Предыстория:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале апреля сообщил о 3-ей волне коронавируса в Канаде.

Напомним: В январе в Канаде разворачивали полевые госпитали для лечения больных COVID-19.