Російський Sputnik V не допоможе пришвидшити вакцинацію – Макрон

Президент Еммануель Макрон заявив, що російська вакцина Sputnik V проти COVID навряд чи зможе пришвидшити вакцинацію у Франції.

Джерело: Макрон, цитує Reuters

Пряма мова: "Я не думаю, що російська вакцина зараз є рішенням щодо прискорення вакцинації, адже знадобиться час для отримання дозволу європейського регулятора і виготовлення такої вакцини на нашому континенті".

Деталі: Незважаючи на повільну кампанію вакцинації у Франції, Макрон ставить за мету до середини травня вакцинувати 20 мільйонів дорослого населення країни.

Президент Франції не вказав часових рамок постачання 5% доз вакцин бідним країнам, проте наголосив на важливості боротьби з вірусом в Африці та Південній Америці, щоб запобігти поширенню нових штамів.

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