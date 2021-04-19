Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський Sputnik V не допоможе пришвидшити вакцинацію – Макрон

Понеділок, 19 квітня 2021, 03:57
Російський Sputnik V не допоможе пришвидшити вакцинацію – Макрон

Президент Еммануель Макрон заявив, що російська вакцина Sputnik V проти COVID навряд чи зможе пришвидшити вакцинацію у Франції.

Джерело: Макрон, цитує Reuters

Пряма мова: "Я не думаю, що російська вакцина зараз є рішенням щодо прискорення вакцинації, адже знадобиться час для отримання дозволу європейського регулятора і виготовлення такої вакцини на нашому континенті".

Деталі: Незважаючи на повільну кампанію вакцинації у Франції, Макрон ставить за мету до середини травня вакцинувати 20 мільйонів дорослого населення країни.

Президент Франції не вказав часових рамок постачання 5% доз вакцин бідним країнам, проте наголосив на важливості боротьби з вірусом в Африці та Південній Америці, щоб запобігти поширенню нових штамів.

Передісторія:

  • РФ планувала поставити до Бразилії 150 млн доз "Спутника V", але держрегулятор країни повернув запит бразильської фармкомпанії Uniao Quimica, пояснивши це тим, що російський препарат не відповідає необхідним критеріям.
  • У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Спутник V".
  • У Єврокомісії здивовані, що РФ пропонує всім "Спутник V", не вакцинувавши свій народ. Згодов в Єврокомісії заявили, що ЄС абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V".
  • Міністр закордонних справ Франції розкритикував Росію, яка, за його словами, перетворила вакцину "Спутник V" в інструмент пропаганди і агресивною дипломатії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціявакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
Усі новини...
Реклама: