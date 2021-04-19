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Російський Sputnik V не допоможе пришвидшити вакцинацію – Макрон

Понеділок, 19 квітня 2021, 03:57

Президент Еммануель Макрон заявив, що російська вакцина Sputnik V проти COVID навряд чи зможе пришвидшити вакцинацію у Франції.

Джерело: Макрон, цитує Reuters

Пряма мова: "Я не думаю, що російська вакцина зараз є рішенням щодо прискорення вакцинації, адже знадобиться час для отримання дозволу європейського регулятора і виготовлення такої вакцини на нашому континенті".

Деталі: Незважаючи на повільну кампанію вакцинації у Франції, Макрон ставить за мету до середини травня вакцинувати 20 мільйонів дорослого населення країни.

Президент Франції не вказав часових рамок постачання 5% доз вакцин бідним країнам, проте наголосив на важливості боротьби з вірусом в Африці та Південній Америці, щоб запобігти поширенню нових штамів.

Передісторія:

  • РФ планувала поставити до Бразилії 150 млн доз "Спутника V", але держрегулятор країни повернув запит бразильської фармкомпанії Uniao Quimica, пояснивши це тим, що російський препарат не відповідає необхідним критеріям.
  • У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Спутник V".
  • У Єврокомісії здивовані, що РФ пропонує всім "Спутник V", не вакцинувавши свій народ. Згодов в Єврокомісії заявили, що ЄС абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V".
  • Міністр закордонних справ Франції розкритикував Росію, яка, за його словами, перетворила вакцину "Спутник V" в інструмент пропаганди і агресивною дипломатії.

Теми: Франціявакцинаціякоронавірус


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