Российский Sputnik V не поможет ускорить вакцинацию – Макрон

Президент Эммануэль Макрон заявил, что российская вакцина Sputnik V против COVID вряд ли сможет ускорить вакцинацию во Франции.

Источник: Макрон, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я не думаю, что российская вакцина сейчас является решением по ускорению вакцинации, ведь понадобится время для получения разрешения европейского регулятора и изготовления такой вакцины на нашем континенте".

Детали: Несмотря на медленную кампанию вакцинации во Франции, Макрон ставит целью до середины мая вакцинировать 20 млн взрослого населения страны.

Президент Франции не указал временных рамок поставки 5% дозы вакцин бедным странам, однако подчеркнул важность борьбы с вирусом в Африке и Южной Америке, чтобы предотвратить распространение новых штаммов.

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