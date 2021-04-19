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Российский Sputnik V не поможет ускорить вакцинацию – Макрон

Понедельник, 19 апреля 2021, 03:57

Президент Эммануэль Макрон заявил, что российская вакцина Sputnik V против COVID вряд ли сможет ускорить вакцинацию во Франции.

Источник: Макрон, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я не думаю, что российская вакцина сейчас является решением по ускорению вакцинации, ведь понадобится время для получения разрешения европейского регулятора и изготовления такой вакцины на нашем континенте".

Детали: Несмотря на медленную кампанию вакцинации во Франции, Макрон ставит целью до середины мая вакцинировать 20 млн взрослого населения страны.

Президент Франции не указал временных рамок поставки 5% дозы вакцин бедным странам, однако подчеркнул важность борьбы с вирусом в Африке и Южной Америке, чтобы предотвратить распространение новых штаммов.

Предыстория:

  • РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
  • В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
  • В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинувавшы свой народ. Позже в Еврокомиссии заявили, что ЕС совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".
  • Министр иностранных дел Франции раскритиковал Россию, которая, по его словам, превратила вакцину "Спутник V" в инструмент пропаганды и агрессивной дипломатии.

Темы: Франциявакцинациякоронавирус


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