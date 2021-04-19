Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский Sputnik V не поможет ускорить вакцинацию – Макрон

Понедельник, 19 апреля 2021, 03:57
Российский Sputnik V не поможет ускорить вакцинацию – Макрон

Президент Эммануэль Макрон заявил, что российская вакцина Sputnik V против COVID вряд ли сможет ускорить вакцинацию во Франции.

Источник: Макрон, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я не думаю, что российская вакцина сейчас является решением по ускорению вакцинации, ведь понадобится время для получения разрешения европейского регулятора и изготовления такой вакцины на нашем континенте".

Детали: Несмотря на медленную кампанию вакцинации во Франции, Макрон ставит целью до середины мая вакцинировать 20 млн взрослого населения страны.

Президент Франции не указал временных рамок поставки 5% дозы вакцин бедным странам, однако подчеркнул важность борьбы с вирусом в Африке и Южной Америке, чтобы предотвратить распространение новых штаммов.

Предыстория:

  • РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз "Спутника V", но госрегулятор страны вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям.
  • В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".
  • В Еврокомиссии удивлены, что РФ предлагает всем "Спутник V", не вакцинувавшы свой народ. Позже в Еврокомиссии заявили, что ЕС совершенно не нужна российская вакцина "Спутник V".
  • Министр иностранных дел Франции раскритиковал Россию, которая, по его словам, превратила вакцину "Спутник V" в инструмент пропаганды и агрессивной дипломатии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциявакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Франция
Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: