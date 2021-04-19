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COVID в Украине унес жизни уже 40 тысяч человек

Понедельник, 19 апреля 2021, 08:16
COVID в Украине унес жизни уже 40 тысяч человек

В воскресенье 18 апреля в Украине зафиксировали 6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 387 больных, умерли 214 пациентов, выздоровели 5 598 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 953 016 человек, из них выздоровели 1 487 677 человек, умерли 40 000 больных.

Отметку в 30 тысяч летальных случаев от коронавируса Украина пересекла меньше месяца назад, 22 марта.

Сейчас коронавирус имеют 425 339 жителей Украины.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

Летальных случаев больше всего зафиксировали в Днепропетровской (37) и Львовской (26) областях, в Киеве (23), в Харьковской (20), Николаевской (17) и Запорожской (16) областях.

Среди новых заболевших – 253 ребенка и 98 медработников.

 

Тестирований в это воскресенье сделали 27 488: методом ПЦР – 15 811, методом ИФА – 4 037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7640.

Напомним: Украина занимает 12 место в мире и 5 в Европе по количеству новых случаев COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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