COVID в Украине унес жизни уже 40 тысяч человек

В воскресенье 18 апреля в Украине зафиксировали 6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 387 больных, умерли 214 пациентов, выздоровели 5 598 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 953 016 человек, из них выздоровели 1 487 677 человек, умерли 40 000 больных.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

Среди новых заболевших – 253 ребенка и 98 медработников.

Тестирований в это воскресенье сделали 27 488: методом ПЦР – 15 811, методом ИФА – 4 037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7640.