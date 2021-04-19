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Ялте и Алуште не хватит воды на курортный сезон – оккупанты

Понедельник, 19 апреля 2021, 13:27
Ялте и Алуште не хватит воды на курортный сезон – оккупанты

Ялте и Алуште на южном берегу оккупированного Россией Крыма в предстоящий курортный сезон не хватит воды и ее подачи по графику не избежать.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой городские псевдовласти

Детали: Сообщается, что вода будет в дефиците "даже при самом оптимистичном сценарии".

Оккупационная власть Алушты уже со следующей недели из-за засухи решила вдвое сократить подачу воды для местных жителей - с 10 до 5 часов в сутки.

Почему это важно: В захваченном Россией Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие населенные пункты. По состоянию на начало марта около десятка важных водных объектов или обмелели, или полностью истощены.

Предыстория: Оккупанты в связи с острым дефицитом пресной воды в Крыму хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища, одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.

Оккупанты признали, что во время курортного сезона в 2021 году Ялте "не избежать ограничений" в водоснабжении. Это обусловлено состоянием водоемов ялтинского региона и недостатком пресной воды из альтернативных источников.

К "мертвому объему" приближаются крымские водные источники Белогорского района – Балановское и Тайганское водохранилища. Также без стабильного источника водоснабжения остался и Севастополь. Там с прошлого года стремительно мелеет Чернореченское водохранилище.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

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Темы: Крымводакризисоккупация
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