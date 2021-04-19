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Австрія домовилася купити 1 млн доз російської вакцини "Спутник V"

Понеділок, 19 квітня 2021, 13:58
Австрія домовилася купити 1 млн доз російської вакцини Спутник V

Австрія домовилася про закупівлю 1 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF, про це заявив канцлер Себастьян Курц.

Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн зазначив що це "хороша вакцина", але Австрія почне щеплення "Спутником" лише після того, як вакцина буде затверджена європейським регулятором (Європейським агентством з лікарських засобів, ЕМА).

Останніми тижнями не виключали надання допуску для вакцини за пришвидшеною процедурою на національному рівні, як це зробила у своєму випадку Угорщина. 

Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

У Словаччині це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича, але скандал довкола вакцини на цьому не закінчився.

В кінці минулого тижня в уряді Фінляндії повідомили, що планують почати прямі переговори з Росією про постачання вакцини "Спутник V". 

Про такі наміри заявляла також Німеччина.

Водночас, чеський міністр, який мав летіти до Москви домовлятися про закупівлю "Спутника", скасував свій візит на тлі останніх подій.

"Українська правда" у Threads

Теми: АвстріяСпутник VвакцинаціяРосія
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