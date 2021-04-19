В Україні другий тиждень поспіль падає кількість щеплень від Covid-19
Понеділок, 19 квітня 2021, 15:01
Вже другий тиждень в Україні роблять все менше і менше щеплень від коронавірусу.
Джерело: Центр громадського здоров'я в Telegram
Деталі: Минулого тижня, 12-18 квітня дозу вакцини отримав 72 381 українець.
Тижнем раніше, 5-11 квітня, вакцинували 86 445 мешканців країни.
У період з 29 березня до 4 квітня щеплення зробили 93 359 українцям.
Виходить, що процес вакцинації в Україні сповільнюється - на позаминулому тижні зробили на 7,4% менше щеплень, минулого - на 16,3%.
Українська правда