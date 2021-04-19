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В Україні другий тиждень поспіль падає кількість щеплень від Covid-19

Понеділок, 19 квітня 2021, 15:01

Вже другий тиждень в Україні роблять все менше і менше щеплень від коронавірусу.

Джерело: Центр громадського здоров'я в Telegram

Деталі: Минулого тижня, 12-18 квітня дозу вакцини отримав 72 381 українець.

 

Тижнем раніше, 5-11 квітня, вакцинували 86 445 мешканців країни.

 

У період з 29 березня до 4 квітня щеплення зробили 93 359 українцям.

 

Виходить, що процес вакцинації в Україні сповільнюється - на позаминулому тижні зробили на 7,4% менше щеплень, минулого - на 16,3%.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїнаCovid-2019


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