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В Україні другий тиждень поспіль падає кількість щеплень від Covid-19

Понеділок, 19 квітня 2021, 15:01
В Україні другий тиждень поспіль падає кількість щеплень від Covid-19

Вже другий тиждень в Україні роблять все менше і менше щеплень від коронавірусу.

Джерело: Центр громадського здоров'я в Telegram

Деталі: Минулого тижня, 12-18 квітня дозу вакцини отримав 72 381 українець.

 

Тижнем раніше, 5-11 квітня, вакцинували 86 445 мешканців країни.

 

У період з 29 березня до 4 квітня щеплення зробили 93 359 українцям.

 

Виходить, що процес вакцинації в Україні сповільнюється - на позаминулому тижні зробили на 7,4% менше щеплень, минулого - на 16,3%.

Передісторія:

  • 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
  • Із 13 квітня в Україні почали щеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech.
  • До цього всі щеплення в Україні проводилися препаратом Covishield від AstraZeneca.
  • Загалом Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
  • Із 17 квітня почалася вакцинація співробітників системи органів МВС.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїнаCovid-2019
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