В Україні другий тиждень поспіль падає кількість щеплень від Covid-19
Понеділок, 19 квітня 2021, 15:01
Вже другий тиждень в Україні роблять все менше і менше щеплень від коронавірусу.
Джерело: Центр громадського здоров'я в Telegram
Деталі: Минулого тижня, 12-18 квітня дозу вакцини отримав 72 381 українець.
Тижнем раніше, 5-11 квітня, вакцинували 86 445 мешканців країни.
У період з 29 березня до 4 квітня щеплення зробили 93 359 українцям.
Виходить, що процес вакцинації в Україні сповільнюється - на позаминулому тижні зробили на 7,4% менше щеплень, минулого - на 16,3%.
Передісторія:
- 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
- Із 13 квітня в Україні почали щеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech.
- До цього всі щеплення в Україні проводилися препаратом Covishield від AstraZeneca.
- Загалом Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.
- Із 17 квітня почалася вакцинація співробітників системи органів МВС.
Українська правда