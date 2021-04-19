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В Украине вторую неделю подряд падает количество прививок от Covid-19

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:01

Уже вторую неделю в Украине делают все меньше и меньше прививок от коронавируса.

Источник: Центр общественного здоровья в Telegram

Детали: На прошлой неделе, 12-18 апреля дозу вакцины получил 72 381 украинец.

 

Неделей ранее, 5-11 апреля, вакцинировали 86 445 жителей страны.

 

В период с 29 марта по 4 апреля прививки сделали 93 359 украинцам.

 

Получается, что процесс вакцинации в Украине замедляется – на позапрошлой неделе сделали на 7,4% меньше прививок, на прошлой - на 16,3%.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусУкраинаCovid-2019


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