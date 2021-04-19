В Украине вторую неделю подряд падает количество прививок от Covid-19
Понедельник, 19 апреля 2021, 15:01
Уже вторую неделю в Украине делают все меньше и меньше прививок от коронавируса.
Источник: Центр общественного здоровья в Telegram
Детали: На прошлой неделе, 12-18 апреля дозу вакцины получил 72 381 украинец.
Неделей ранее, 5-11 апреля, вакцинировали 86 445 жителей страны.
В период с 29 марта по 4 апреля прививки сделали 93 359 украинцам.
Получается, что процесс вакцинации в Украине замедляется – на позапрошлой неделе сделали на 7,4% меньше прививок, на прошлой - на 16,3%.
Украинская правда