В Украине вторую неделю подряд падает количество прививок от Covid-19

Уже вторую неделю в Украине делают все меньше и меньше прививок от коронавируса.

Источник: Центр общественного здоровья в Telegram

Детали: На прошлой неделе, 12-18 апреля дозу вакцины получил 72 381 украинец.

Неделей ранее, 5-11 апреля, вакцинировали 86 445 жителей страны.

В период с 29 марта по 4 апреля прививки сделали 93 359 украинцам.

Получается, что процесс вакцинации в Украине замедляется – на позапрошлой неделе сделали на 7,4% меньше прививок, на прошлой - на 16,3%.