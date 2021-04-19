"Слуга народу" Тищенко влаштував вечірку під час карантину: поліція перевіряє

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Наразі на місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють обставини інциденту.

Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з’ясування обставин".

Деталі: За даними ЗМІ вечірку в ресторані готелі Fairmont влаштував народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко на честь дня народженнясвоєї дружини.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

Нагадаємо: З 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.

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