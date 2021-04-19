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"Слуга народу" Тищенко влаштував вечірку під час карантину: поліція перевіряє

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:46
Слуга народу Тищенко влаштував вечірку під час карантину: поліція перевіряє
Дмитро Ларін, УП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Наразі на місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють обставини інциденту.

Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з’ясування обставин".

Деталі: За даними ЗМІ, вечірку в ресторані готелі  Fairmont влаштував народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко на честь дня народження своєї дружини.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

Нагадаємо: З 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.

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Передісторія:

  • Під час першого весняного локдауну в 2020 році журналісти Bihus info з'ясували, що ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжував працювати: там приймали "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
  • Сам Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані".

Українська правда

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Теми: Слуга народукарантинКиївполіція
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