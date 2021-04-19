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В центре Киева закрыли 5 ресторанов: нарушали карантин

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:56
В центре Киева закрыли 5 ресторанов: нарушали карантин
ФОТО С FACEBOOK ПОВОРОЗНИКА 

На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов за нарушение требований карантина.

Источник: первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь Поворозника: "В Киеве проверили 40 заведений на соблюдение карантинных требований. Пять заведений, работавших с нарушением карантина, закрыли. Я убежден, что все должны знать "героев"".

Детали: По его словам, закрыли:

  • Ресторан-караоке "LEO" на улице Владимирской, 4;
  • Ресторан "JUST CAFE" на улице Богдана Хмельницкого, 39;
  • Ресторан "Стейкхаус" на улице Владимирской, 49;
  • Ночной клуб "Fifty club" на улице Антоновича, 50;
  • Ночной клуб "SPARKS" на улице Мечникова, 3".

Поворозник добавил, что на основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили 3 протокола. Кроме того, 67 админпротоколов выписали на посетителей этих заведений. 

 
Фото с facebook ПОворозника 

По словам чиновника, в столице работают так называемые группы контроля, которые проверяют соблюдение разными заведениями карантинных требований.

Что было раньше: Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле, где народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Предыстория: 

  • С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирускарантин
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