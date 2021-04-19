В центре Киева закрыли 5 ресторанов: нарушали карантин

На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов за нарушение требований карантина.

Источник: первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь Поворозника: "В Киеве проверили 40 заведений на соблюдение карантинных требований. Пять заведений, работавших с нарушением карантина, закрыли. Я убежден, что все должны знать "героев"".

Детали: По его словам, закрыли:

Ресторан-караоке "LEO" на улице Владимирской, 4;

Ресторан "JUST CAFE" на улице Богдана Хмельницкого, 39;

Ресторан "Стейкхаус" на улице Владимирской, 49;

Ночной клуб "Fifty club" на улице Антоновича, 50;

Ночной клуб "SPARKS" на улице Мечникова, 3".

Поворозник добавил, что на основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили 3 протокола. Кроме того, 67 админпротоколов выписали на посетителей этих заведений.

Фото с facebook ПОворозника

По словам чиновника, в столице работают так называемые группы контроля, которые проверяют соблюдение разными заведениями карантинных требований.

Что было раньше: Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле, где народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Предыстория: