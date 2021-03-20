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"Британський" штам коронавірусу є по всій країні – Степанов

Субота, 20 березня 2021, 00:41
Британський штам коронавірусу є по всій країні – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що мутований різновид коронавірусу, так званий "британський" штам, вже є по всій країні.

Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Окрім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані від нашого Інституту епідеміології. Він (мутований штам – УП) виявлений у Києві, Дніпрі, Львові й Харкові, тобто ми говоримо, що "британський" штам є по всій країні". 

Деталі: За словами міністра, поширення нового різновиду коронавірусу означає, що епідеміологічна ситуація в країна буде і надалі напружена. На це впливає більша швидкість зараження "британським" штамом. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Нагадаємо:

  • Станом на 4 березня було відомо лише про 2 випадки британського варіанту COVID-19 в Івано-Франківську. У середині березня повідомлялось, що новий різновид коронавірусу є на територіях Вінницької та Закарпатської областей.
  • Британський штам коронавірусу втричі більш заразний та має короткий інкубаційний період – 1-3 дні.

Українська правда

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Теми: коронавірусСтепанов
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