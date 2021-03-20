"Британський" штам коронавірусу є по всій країні – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що мутований різновид коронавірусу, так званий "британський" штам, вже є по всій країні.

Джерело: Степанов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Окрім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані від нашого Інституту епідеміології. Він (мутований штам – УП) виявлений у Києві, Дніпрі, Львові й Харкові, тобто ми говоримо, що "британський" штам є по всій країні".

Деталі: За словами міністра, поширення нового різновиду коронавірусу означає, що епідеміологічна ситуація в країна буде і надалі напружена. На це впливає більша швидкість зараження "британським" штамом.

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