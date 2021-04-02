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Степанов про комендантську годину: Ми ніколи не вели таких розмов

П'ятниця, 2 квітня 2021, 11:17

Запровадження комендантської години у зв'язку з карантином в Україні не обговорюється, для неї має бути оголошено надзвичайний стан.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у програмі "Сьогодні ввечері" на каналі "Україна 24" 1 квітня

Пряма мова: "Ми ніколи не вели таких розмов.

Введення комендантської години, якщо говорити навіть суто юридично, можливе, лише якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження, відповідно, Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи".

Деталі: Степанов зазначив, що наявні обмеження "адаптивного карантину" по регіонах приносять результати.

У червону зону спершу потрапили Івано-Франківська та Чернівецька області, потім почали приєднуватися інші області, але в той же час "стабілізується ситуація в перших двох".

Голова МОЗ наголосив: "Усе, що нам потрібно, – дотримуватися тих карантинних заходів, які є. Коли в Києві червоний рівень епіднебезпеки й одночасно проходять ярмарки – це неприпустимо".

Нагадаємо: Рік тому, під час тотального карантину (локдауну), поліція пояснювала: комендантська година можлива лише за умови введення надзвичайного стану.

Теми: карантинкоронавірусСтепанов


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