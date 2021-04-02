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Ескалація військової агресії РФ: РНБО розробляє різні сценарії реагування

П'ятниця, 2 квітня 2021, 13:27

Рада національної безпеки і оборони України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації, пов’язаної з ескалацією російської агресії та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов під час зустріч із надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, інформує пресцентр РНБО

Пряма мова: "РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні".

Деталі: Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь та підготовки до російсько-білоруських стратегічних навчань "Запад-2021".

За словами Данілова, апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій. Він додав, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Вказано, що своєю чергою, посол Канади відзначила рішучість України у питаннях санкційної політики та заявила про незмінність підтримки з боку Канади нашої держави на шляху до відновлення територіальної цілісності і суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

Передісторія:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.
  • США пообіцяли "не залишати Україну наодинці" у разі ескалації російської агресії

Українська правда
Теми: РНБОРосіявійна


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