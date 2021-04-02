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У Кремлі кажуть, що ситуація на Донбасі "доволі лякаюча"

П'ятниця, 2 квітня 2021, 14:03

У президента Росії вважають, що ситуація на Донбасі є "доволі лякаючою" та традиційно звинувачують Україну у провокаціях.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков під час спілкування із ЗМІ, цитують "Новости Донбасса"

Пряма мова: "Ми не намагаємося бажане видати за дійсне. На наш жаль, дійсність дуже лякає на лінії зіткнення, провокації з боку Збройних України мають місце, вони не поодинокі, а множинні".

Деталі: Песков, як і завжди, відмовився назвати Москву стороною військового конфлікту та продовжував пропагандистський наратив про "громадянську війну" на Донбасі. 

Росія також планує вжити додаткових заходів для безпеки через можливе посилення НАТО.

Що передувало: Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук допускає, що Росія, яка звикла покладатися на силу й стягує війська до кордону України, може посилити агресію.

Очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба називає нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Чому це важливо: Збройні формування РФ систематично порушують режим припинення вогню, а під час засідання ТКГ Росія не підтримала великодне перемир’я. 

26 березня через обстріл з боку окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що попри загострення на Донбасі й активізацію російських військ біля українського кордону, Україна продовжить прагнути припинення вогню на сході.

Теми: війнаДонбасРосія


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